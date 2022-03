Es ist wieder soweit: Die acht kleinen Turner genießen es sichtlich, in der Turnhalle und besonders auf der großen Turnmatte umherzutollen. Die Freude und die unbändige Lust an der Bewegung merkt man den Kindern schon vor der Übungsstunde an. Inzwischen kann für die Kleinsten das Kinder-Turnen des TSV Gadernheim wieder in der Turnhalle der Mittelpunktschule angeboten werden. Und damit nicht

...