Kerwezug in Reichenbach beginnt früher

Reichenbach. In Reichenbach wird am Wochenende die Kerb gefeiert. Ein Zeichen der Verbundenheit ist das Aufhängen der Fahnen, die es inzwischen in vielen Haushalten in Reichenbach gibt. „Das schmückt unseren Ort, wie auch die Birken, die wir verteilen“, sagte Markus Schneider vom Kerweverein. Schneider weist darauf hin, dass in diesem Jahr das Birkenreisig nach der Kerb nicht abgeholt werden kann. Er bittet daher die Haushalte darum, die Äste selbst zu entsorgen.

Eine wichtige Änderung gibt es beim Kerwezug morgen (Sonntag=. Dieser startet eine halbe Stunde früher als sonst. Wegen der neuen Buslinie, die von Elmshausen in Richtung Brandau fährt, muss die Straße pünktlich wieder frei sein. Deshalb beginnt der Umzug schon um 13.30 Uhr am Falltorweg. Die B 47 und die Beedenkircher Straße sind anschließend abschnittsweise bis etwa 15 Uhr gesperrt. Im Falltorweg sollten wegen der Aufstellung des Umzuges am Sonntag keine Fahrzeuge geparkt werden. jhs