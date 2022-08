Kerwejugend Elmshausen feierte Nachkerb

Elmshausen. Schon vor einer Woche herrschte beste Stimmung in Elmshausen. Da wurde die Kerb gefeiert. Jetzt stand die Nachkerb im Kalender. Während sie in den zurückliegenden Jahren an privaten Anwesen gefeiert wurde, traf sich die Kerwejugend mit ihren Gästen diesmal auf dem Radlettplatz. Zelte waren aufgebaut, Sitzmöglichkeiten gab es somit überdacht und auch im Freien unter dem Sternenhimmel. Musik war zu hören, Biergartenatmosphäre machte sich breit. Zeit zum Plaudern, Zeit zur Rückschau auf die Kerb, Zeit zum Blick nach vorne. Serviert wurden Kochkässchnitzel, und das Bier floss frisch vom Fass in die Glaskrüge. Die Kerwejugend zeigte sich zufrieden mit dem Abend, hofft auf Verstärkung in ihren Reihen und denkt jetzt schon an die nächste Veranstaltung, wenn diese noch in einiger Ferne ist. Geplant ist ein Weihnachtsmarkt, eventuell am 10. Dezember, als weitere Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern im Ort. thz/Bild: Zelinger

