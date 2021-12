In Gadernheim soll neuer Wald wachsen

Gadernheim. Der Klimawandel macht sich in der Gemeinde Lautertal immer deutlicher bemerkbar. In den vergangenen Jahren sind große Waldflächen abgestorben, die toten Bäume sind vielerorts noch gar nicht abgeräumt. Wenig Schnee im Winter und langanhaltende Trockenheit im Sommer haben den Grundwasserspeicher im Boden zurückgehen lassen, was vor allem den nicht hier heimischen Fichten zu schaffen macht. Immer öfter aber stellen die Förster auch Schäden an Buchen fest, die sich bisher eigentlich im Odenwald wohlfühlten.

In Gadernheim wurde Ende des Jahres eine große Fläche, auf der Bäume eingegangen waren, mit über 2000 neuen Setzlingen bepflanzt. Die Bürger waren zur Mithilfe eingeladen, es waren aber auch Schulklassen und Kindergärten dabei. tm/Bild: fred