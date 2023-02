Große Brücke im Felsenmeer stand schon früher

Reichenbach. In unserem Beitrag (BA 17.2,23) zu den verschiedenen Brücken im und über das Felsenmeer wurde die Ludwigsbrücke vorgestellt. Dabei war vermutet worden, diese sei ein Prototyp für die später errichtete große Felsenmeerbrücke gewesen, deren Erbauung mit 1939 angegeben worden war. Jetzt legte der ehemalige Geschäftsführer des Felsenmeer-Informationszentrums, Günther Dekker, eine weitere Postkarte vor, die bereits von Personen frequentiert wurde. Diese Karte war laut Poststempel bereits 1938 verschickt worden. Gehe man davon aus, so Dekker, dass eine Ansichtskarte nicht gleich bei der Eröffnung der Brücke gedruckt wurde, so müsste das erste Bauwerk über den Granit-Blockstrom im Felsbergwald bereits 1937 entstanden sein. koe/Repro: koe

© Privat