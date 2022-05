Grillnachmittag beim TSV Reichenbach

Reichenbach. Der Wirt der TSV-Gaststätte im Brandauer-Klinger-Weg 15 in Reichenbach hatte den Maifeiertag zum Anlass genommen seine Gäste zum Grillnachmittag einzuladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einige Personen hatten sich bereits gegen 13 Uhr eingefunden, die meisten davon Vereinsmitglieder. Da war es hilfreich, dass der Vereinswirt in Gattin, Schwager, Sohn Hilfe gefunden hatte. Sie hatten alle Hände voll zu tun, damit die Anwesenden sich an Steaks, Bratwürsten und Haxen sowie verschiedenen Salaten sattessen konnten. Einige hungrige fanden dann noch am Nachmittag den Weg zur Gaststätte. / red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2