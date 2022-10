Gottesdienst in Gadernheim zum Reformationstag

Gadernheim. Für den heutigen Reformationstag, 31. Oktober, laden die drei Lautertaler evangelischen Kirchengemeinden zum gemeinsamen Gottesdienst für 19.30 Uhr in die Kirche nach Gadernheim ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Protestanten in aller Welt erinnern an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther, die zum Entstehen der evangelischen Kirche führte. „Die Erneuerung der Kirche – was Martin Luther vor über 500 Jahren angestoßen hat – bleibt den großen Kirchen bis heute als Aufgabe. Der Erneuerungsprozess EKHN 2030 ist in vollem Gang und wird uns in den nächsten Jahren einige Veränderungen bringen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinden. red