Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lautertal Geopunkt in Schannenbach wird am Samstag eingeweiht

Besucher, die am Schannenbacher Dorfgemeinschaftshaus parken, fällt ein Platz sofort ins Auge. Es ist der Geopunkt, der über den Natursteinabbau am Krehberg informiert. Am Samstag soll er feierlich eingeweiht werden.