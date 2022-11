Lautertal. Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 13. November, ist die zentrale Gedenkfeier der Gemeinde Lautertal in diesem Jahr in Gadernheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss an einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche ab 10 Uhr wird ein Kranz am Ehrenmal vor der Kirche niedergelegt, wie die Gemeindeverwaltung ankündigte. red