Reichenbach. Seit einiger Zeit steht die Turmuhr an der evangelischen Kirche in Reichenbach. Die seit Februar defekte Taubenabwehr hat sich bei einem der jüngsten Stürme im Zeigerwerk verfangen und die Zeitanzeige außer Tritt gebracht. Jetzt soll nach Angaben der Küsterin Tatjana Bauer versucht werden, mit Hilfe einer Arbeitsbühne den Schaden in luftiger Höhe zu beheben. koe

