Gesundheit geht vor. Das galt bei dem erstmals seit langer Zeit wieder möglichen Treffen in der Reihe „Man(n) trifft sich“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach in doppelter Hinsicht. Hermann Heppenheimer achtete genau auf die Vorlage eines Impfnachweises oder eines negativen Corona-Tests, und im Innern wurden Abstands- und Hygienemaßnahmen penibel eingehalten.

Was aber

...