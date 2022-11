Büchercafé in Reichenbach

Reichenbach. Heute (Samstag) ist das Büchercafé der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr erwartet die Besucher im Gemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen ein reichhaltiges Angebot an Büchern, Kalendern, CDs, Adventskalendern und vielem mehr.

Außerdem kann am Samstag, 19. November, zwischen 10 und 13 Uhr dort gestöbert werden. An diesem Termin wird jedoch keine Bewirtung angeboten. An beiden Terminen werden die Pfadfinder vom Stamm der Felsenmeerwölfe Dinge zum Verkauf anbieten. red

Info: Weitere Termine können bei Beate Reimund (Tel.: 06254 / 3250, E-Mail: buecher-box@lkg- lautertal.de) vereinbart werden