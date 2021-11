Arbeiten am Kanalnetz in Knoden

Knoden/Beedenkirchen. Seit dem Wochenende gibt es Probleme mit dem Abwasser in Knoden. Wie LBL-Gemeindevertreter Peter Rohlfs berichtete, funktionieren die Pumpen in der Kanalisation wohl nicht und das Abwasser staut sich im Kanal.

Das Abwasser wird Ende der Knodener-Kopf-Straße gesammelt und von dort über eine Druckleitung nach Schannenbach gepumpt. Dort wird es in den Kanal eingeleitet und in der Teichkläranlage gereinigt.

Kein Wasser in Beedenkirchen

In Beedenkirchen wir es heute (Montag) in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr zu Unterbrechungen und Druckschwankungen in der Wasserversorgung kommen. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red/Bild: Rohlfs