Heppenheim. Der Aero-Club in Heppenheim möchte am heutigen Samstag, (7.), Jugendlichen im Kreis Bergstraße die Möglichkeit geben, das Hobby „Segelfliegen“ kennenzulernen. Besucher dürfen an diesem Tag mindestens zwei Runden im Segelflugzeug mitfliegen, teilt der Club mit. red

