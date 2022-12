Von seinem Wohnzimmer aus kann Hans-Peter Stumpf so weit schauen wie nie: Der Bürstädter wohnt in der Industriestraße und hat seit dem Abriss der Raiffeisenhallen samt Turm freie Aussicht über Bürstadt. Er vermisst nichts, schon gar keine neue Bebauung an der Stelle. Wie aber geht’s dort nun weiter?

Der Investor, der auf dem schmalen Areal zwischen Bahngleisen und viel befahrener

...