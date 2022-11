Wichtiges Gedenken in Zeiten des Krieges

Am 9. November wird auch in Einhausen alljährlich an die Reichspogromnacht 1938, die Verbrechen des Nationalsozialismus und insbesondere an das Schicksal der jüdischen Familie Lösermann erinnert, die seinerzeit aus ihrem Heimatort vertrieben wurde. Gleichzeitig wird auch ausdrücklich der Opfer von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gedacht. Und gerade in diesem Jahr hat das Thema angesichts des

...