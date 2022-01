Morgen, am 23.. Januar, ist es zehn Jahre her, dass die Drogeriemarktkette Schlecker beim Amtsgericht Ulm Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellte. Knapp zwei Monate später, am 14. März, war klar, dass die Filiale in der Einhäuser Mathildenstraße 30 schließen muss. Das Unternehmen hatte seinerzeit zunächst angekündigt, bundesweit rund 2000 Geschäfte zu schließen. Die Filiale in

...