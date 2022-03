„Das macht einen immer ein bisschen traurig“, sagt Schwimmlehrerin Brigitte Wiegand und winkt zum Abschied einem kleinen Jungen zu, der am Montagabend warm mit Mütze und Jacke ausstaffiert das Einhäuser Hallenbad verlässt. Kurz zuvor war der Knirps noch in der Badehose im Becken herumgetollt. Gerade war die letzte Unterrichtsstunde des am Montag ausgelaufenen DLRG-Schwimmkurses zu Ende

...