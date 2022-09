Schon vor über einem Monat war in die neue kommunalen Kita Natur-Bande Leben eingezogen. Am 16. August hat die Kindertagesstätte zunächst mit drei der vier möglichen Gruppen den Betrieb aufgenommen. Seitdem füllt sich das Haus in kleinen Schritten, um den Mädchen und Jungen die Eingewöhnung zu erleichtern.

Am vergangenen Freitagnachmittag nahmen jedoch die Großen die Räumlichkeiten

...