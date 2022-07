Kita im Einhäuser Norden startet am 16. August den Betrieb

Wenn am 16. Oktober der neue kommunale Kindergarten am Erich-Kästner-Weg im Einhäuser Norden den Betrieb aufnimmt, wird es in dem großen Gebäude mit seinen 700 Quadratmetern Spielfläche erst einmal noch ziemlich leer aussehen. Denn wenn auch das neue Gebäude in Modulbauweise trotz Materialknappheit und Corona in Rekordtempo fertiggestellt sein wird, so machen sich die aktuellen Lieferengpässe

