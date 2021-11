Die ersten beiden Besucher trudelten bereits um 15.50 Uhr gespannt vor dem Jugendtreff in der Ortsmitte ein. Am Dienstagnachmittag öffnete die Einrichtung nach über eineinhalb Jahren Corona-Pause erstmals wieder mit einem Tag oder – genauer gesagt – mit zwei Stunden der offenen Tür. Von 16 bis 18 Uhr hatten Kinder, Jugendliche und Eltern Zeit, den wiedereröffneten Treff in Augenschein zu

...