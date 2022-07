Ein heißer Prüfungstag stand für die Mitglieder des Schutz- und Gebrauchshundesportvereins (SGV) Einhausen kürzlich an. „Triebstarke Hunde mit viel Herz“, so betitelte der Prüfer Andreas Rösch die Qualität der Hundeteams in der Abteilung Schutzhundesport des Einhäuser Hundevereins. Trotz enormer Hitze waren die Schäferhunde der Hundeführerinnen und Hundeführer des Vereins schnell,

...