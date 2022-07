Am Sonntagabend brach in der Küche eines Einfamilienhauses in der Einhäuser Hauptstraße ein Feuer aus. Gegen 18 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle Bergstraße ein.

Der 63-jährige Bewohner befand sich nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt allein im Wohnzimmer und wurde durch Anwohner und die eintreffende Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Er erlitt lediglich

...