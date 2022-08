Zwei Jahre Zwangspause hatten bei der Zeller Bachregatta am Montag durchaus Spuren hinterlassen. Wenige Monate vor dem eigentlichen Start der Wassergaudi lag gerade mal eine Anmeldung vor. Auch die dunkleren Wolken am Himmel am Veranstaltungstag könnten zur Zurückhaltung beigetragen haben.

Doch die Kerweborsch und Moderator Heinz Walter blieben gelassen und gaben den möglichen

...