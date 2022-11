Von Dirk Rosenberger

Was soll man noch groß sagen? Bald ist Weihnachten, daran ändern auch Inflation, Energiekrise, russischer Angriffskrieg und ein Hauch Corona-Pandemie nichts. In Bensheim soll es aus Spargründen nicht ganz so ausufernd funkeln wie gewohnt, aber den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz (früher bekanntlich in aller Bescheidenheit als Riesentanne beworben) braucht es als

...