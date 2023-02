Vortrag über Pier Paolo Pasolini in Bensheim

Bensheim. Mario Parisi ist den Mitgliedern des Freundeskreises Riva kein Unbekannter. Schon in der Vergangenheit fesselte er die Zuhörer mit spannenden Vorträgen, zum Beispiel über die Körpersprache der Italiener.

Nun thematisiert er am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach das Leben und Wirken des italienischen Dichters und Regisseurs Pier Paolo Pasolini in einem Vortrag mit dem Titel „Leben will ich wie die Lilie im Feld und die Vögel im Himmel“.

Pasolini, geboren 1922 in Bologna, musste wegen des Zweiten Weltkriegs sein Studium der Kunstgeschichte aufgeben und entdeckte später den Film als Medium für seine politischen und sozialkritischen Zielsetzungen.

Barbarisch ermordet

Er war kritisch sowohl gegenüber den bürgerlichen Gewohnheiten und der aufkommenden Konsumgesellschaft als auch der 68er Bewegung und löste oft starke Polemik und erregte Debatten aus. Sein Verhältnis zur eigenen Homosexualität stand im Zentrum seiner Persönlichkeit. 1975 wurde er barbarisch ermordet; der Mord ist bis heute nicht abschließend aufgeklärt.

Mario Parisi wird seinen Vortrag durch kurze Ausschnitte aus Pasolinis Filmen ergänzen. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen. red