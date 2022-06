Vortrag in Bensheim über Wasserschutz

Bensheim. Der Verein für Volksgesundheit lädt für Mittwoch, 15. Juni, ins Mehrgenerationenhaus Bensheim zu einem Vortrag mit dem Thema Gesundheit für Mensch und Umwelt ein. Referentin ist Uschi Moos. Beginn ist um 15 Uhr im Café Klostergarten. Der Eintritt ist frei.

Zum Umweltschutz gehört Wasserschutz. Kaum jemand mache sich Gedanken, wo denn all die Millionen Pillen landen, die man verschrieben bekomme und einnehme, schreibt der Verein. Nicht alles könne rückstandslos in der Kläranlage gefiltert werden und lande dann in den Gewässern mit Nachteilen für Tier und Umwelt.

Mit einer gesunden Lebensweise und natürlichen Mitteln bei kleineren Gesundheitsbeschwerden könne man durchaus einen Beitrag für die Umwelt leisten, heißt es abschließend. red

