Als literarische Gattung hat die Lyrik keinen leichten Stand. Einzelne Worte mit hunderten Gedanken. Subjektive Gefühle, Assoziationen und Stimmungen in Reim, Rhythmus und melodischem Fluss sind nicht jedermanns Sache. Doch Gedichte müssen nicht langweilig oder spröde sein.

In der Kreativwerkstatt der Videolyrik AG am Goethe-Gymnasium werden Texte mit viel Aufwand in bewegte Bilder

...