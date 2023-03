Touren des OWK Auerbach

Auerbach. Auch im März veranstaltet der OWK Auerbach wieder eine Spazierwanderung für Seniorinnen und Senioren sowie eine Sonntagswanderung für alle, die gut zu Fuß sind.

Die Spazierwanderung findet am Mittwoch (8.) statt und beginnt am Winzerkreisel in Heppenheim. Der Weg führt eine knappe Stunde durch die Felder, vorbei an der Kleingartenanlage zum Café Rauen bei Tegut. Die Anfahrt mit dem Bus der Linie 670 ist ab Auerbach, Haltestelle Burggraf, um 13.14 Uhr und von allen weiteren Haltestellen. Am Busbahnhof Bensheim geht es um 13.36 Uhr weiter mit der Linie 669 nach Heppenheim.

Am Sonntag, 19. März, findet eine Wanderung auf dem Höhenweg Tromm statt. Ziel ist der neue Trommturm, der auf 577 Metern Höhe mit seinen 34 Metern einen einzigartigen Rundumausblick über den Odenwald bietet. Dazu müssen allerdings über 16 Treppenläufe 192 Stufen bewältigt werden. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr der Bahnhof Bensheim. Die Fahrt geht mit dem Zug nach Heppenheim und von dort mit dem Bus nach Wald-Michelbach, wo die Wanderung beginnt. Bis zum Turm gibt es mehrere Aufstiege.

Die Gehzeit ist dreieinhalb Stunden, und verpflegt wird sich aus dem Rucksack. Nach Absprache findet zum Abschluss der Besuch eines Cafés in Wald-Michelbach statt, von wo aus es auch wieder per Bus und Bahn zurückgeht.

Für beide Wanderungen nimmt Walburga Kandler die Anmeldungen entgegen, Telefon 06251/9853012. Gäste sind willkommen. red