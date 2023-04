Tischtennis-Teams feiern sportliche Erfolge

Gronau. Im Sportlerheim der SG Gronau begrüßte Abteilungsleiter Stephan Volk die Mitglieder zur Abteilungsversammlung und berichtete von einer erfolgreichen Saison der Gronauer Tischtennis-Spieler.

Die erste Mannschaft hat in einem Relegationsspiel noch die Möglichkeit gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga Ost, dem TSV Ellenbach 2, den Aufstieg in die Bezirksklasse möglich zu machen. Bei der SG waren die erfolgreichsten Spieler S. Marquardt (12:7 Siege), S. Volk (12:4) und E. Werner (10:4). Ungeschlagen mit 10:0 Siegen blieb das Doppel Marquardt/Volk.

Die zweite Mannschaft wurde vorzeitig Vizemeister und steigt direkt in die 1. Kreisklasse auf. Bester Rückrundenspieler war M. Mössinger (13:1), was in der Gesamtrunde den dritten Platz bedeutet. Eine gute Saison spielte auch J. Lingelbach mit 13:4 Siegen. Bestes Doppel (13:1) waren hier auch Mössinger/Lingelbach.

Auch die dritte Mannschaft wurde vorzeitig Vizemeister und steigt direkt in die 2. Kreisklasse auf. Erfolgreichster Spieler waren W. Stephan (14:8) und P. Moodt (9:4). Erfolgreichste Doppel waren Böhm/Russ C. (5:2) sowie Moodt/Stephan (4:1).

Die vierte Mannschaft belegte in der 3. Kreisklasse einen guten Mittelfeldplatz. Erfolgreichster Spieler war hier J. Alpers (10:7). Flamm/J. Alpers waren mit 3:2 Siegen das erfolgreichste Doppel.

Gute Trainingsbeteiligung

Mit dem guten Abschneiden in dieser Saison hat sicherlich die große Trainingsbeteiligung zu tun, da sich durchschnittlich zehn bis 15 Spielerinnen und Spieler im Training befinden. Gedankt wurde auch den jeweiligen Ersatzspielern, die häufig einspringen mussten.

Jugendleiter Oliver Russ berichtete von momentan sechs bis zehn Jugendlichen, die sich im Training befinden. Eventuell wird es zur nächsten Saison wieder eine Schüler oder Jugendmannschaft geben.

Kassenwartin Carmen Russ trug den Kassenbericht vor. Die beiden Kassenprüfer Marvin Mössinger und Wolfgang Janzen bestätigten den Kassenbericht und die lückenlose Belegsituation. Damit stellten die Kassenprüfer den Antrag zur Entlastung der Kassenwartin und des gesamten Abteilungsvorstandes, welche anschließend von den Mitgliedern einstimmig entlastet wurden. Als neue Kassenprüfer wurden Patrick Moodt und Felix Flamm gewählt.

Stellvertretender Abteilungsleiter Willi Stephan berichtete noch von zwei abgehaltenen Spielersitzungen sowie einer Wanderung mit 25 Personen im Odenwald, bei der in Steigerts eingekehrt wurde. Der Saisonabschluss 2021/2022 fand in einer Zeller Weinschänke statt.

Als weitere Termine stehen die Vereinsmeisterschaften am 11. und 12. Mai (ab 19 Uhr) an, an denen alle Mitglieder der SG Gronau teilnehmen können, sowie der Saisonabschluss, bei dem auch mindestens zwei Aufstiege gefeiert werden können.

Nach gut einer halben Stunde konnte Abteilungsleiter Stephan Volk die Sitzung beenden. red