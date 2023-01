Stromfressern im Haushalt auf der Spur

Hochstädten. „Hochstädten spart Energie“ heißt eine Initiative die der Ortsbeirat im Vorjahr gestartet hat. So hat das Gremium beispielsweise einen Flyer mit Tipps zum Energiesparen an alle Haushalte in Hochstädten verteilt. Parallel beraten Mitglieder Interessierte bezüglich Solar-Modulen, Beschaffung, Kosten und Installation.

Ganz aktuell verleiht der Ortsbeirat kostenlos Strommessgeräte für den privaten Haushalt. Damit steht der Entlarvung der größten Stromfresser unter dem eigenen Dach nichts mehr im Weg. Ist es die Waschmaschine, der Trockner, der Backofen, Lichtquellen, der Fernseher, vielleicht der Geschirrspüler oder, oder. . . Und im besten Fall sollte man im Anschluss entsprechend reagieren.

Vier Geräte hat der Ortsbeirat angeschafft. Bezahlt wurden die Messgeräte – und zusätzlich eine Spielesammlung, die ebenfalls ausgeliehen werden kann – von besagten 1000 Euro, welche die Stadt noch im Jahr 2021 allen Ortsteilen zur Verfügung gestellt hat.

Hochstädter Bürgerinnen und Bürger, die wissen möchten, wie viel Strom die Geräte in ihrer Küche, im Keller, im Büro oder Wohnzimmer verbrauchen, können sich ab sofort beim Ortsbeirat, Ortsvorsteherin Sabine Hinterkeuser-Freye, Telefon 0172/6571842 oder Birgit Layer, Telefon 0160/8878957 melden und ein Gerät dort ausleihen. gs