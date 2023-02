SSG Bensheim wanderte über verschneite Wege zum Steinkopf

Bensheim. Der vierte Sonntag im Monat ist schon seit der Gründung 2015 der SSG Abteilung Outdoor „Wandern für Aktive“ ein fester Termin. So auch am 22. Januar, wo sich 13 Wanderer zur ersten Tour des Jahres am Friedhofparkplatz in Bensheim Mitte trafen.

Das Wetter war trocken und kalt und der Schnee von den Tagen vorher lag noch an manchen Stellen ziemlich hoch. Über die Höhe ging es erst mal nach Zell, den Auberg und den Steinigen Weg hoch nach Ober-Hambach.

Weiter führte der Wanderführer die Gruppe zur Jägerrast, die man hier gerne zu einer Trinkpause nutze, nach den vielen Höhenmetern, die man schon hinter sich hatte. Jetzt hieß es nur noch abwärts nach Kirschhausen, um zur Mittagseinkehr eine größere Pause einzulegen. Frisch gestärkt machte sich die Wandergruppe auf kleinem Pfad nach Fischweiher und hoch zum oberen Panoramaweg, um den Schloßberg herum nach Hambach.

Die steilen Treppen zum Steinkopf forderten noch mal einige Kräfte und in der Weinlage beim Rebmuttergarten wurde ein Umtrunk zum Anlass eines Geburtstages eingelegt. Der Rest des Weges führte durch die Weinberge, um nach 20 Kilometern und 722 Höhenmeter zum Ausgangspunkt zu kommen. Alle bedankten sich beim Wanderführer für diese schöne, aber auch anspruchsvolle Tour. red