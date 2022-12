Im Rahmen ihrer Sitzung beschäftigt sich die SPD-Fraktion am Dienstag (13.) mit letzten Vorbereitungen der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag sowie den Informationsvorlagen des Magistrats. Geschäftsführer Michael Sydow lädt für 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Bei der finalen Beratung des Haushaltsplans für das kommende Jahr will man auch noch einen abschließenden Blick auf das

...