Softwarehaus feiert Firmenjubiläum

Bensheim. Die Speedikon FM AG feiert am 1. Juli ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahre 1997 hat das familiengeführte IT-Unternehmen in zweiter Generation nach eigenen Angaben Tausende von anspruchsvollen Projekten in nahezu allen Marktsegmenten erfolgreich umgesetzt.

Ihre innovativen Lösungen treiben die Digitalisierung von Prozessen rund um Gebäude, technische Anlagen und Assets sowie gesamte Industriestandorte, auch im Energiemanagement und der Rechenzentrumsverwaltung, voran.

Weltweites Netzwerk

Als mittelständisches Softwarehaus ist sie nicht nur in Deutschland für ihre Kunden im Einsatz, sondern dank ihres internationalen Partnernetzwerks auch weltweit. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten die Berater der Unternehmensgruppe individuelle Anwendungen passgenau auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen, sowohl in der Industrie als auch in anderen Marktbereichen.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung sowie ihres großen Prozessverständnisses können die Berater beurteilen, welche Methode der Implementierung sich bewähren wird und welche eher nicht.

Als ein in ihrem Marktsegment führendes IT-Unternehmen ist die Speedikon FM AG stets dem Grundsatz der permanenten Innovation verpflichtet, schreibt das Unternehmen. Das beweise man insbesondere durch in der hauseigenen Forschungseinrichtung, dem Future Lab, durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsprojekte, mit welchen man innovative Technologien wie Virtual und Augmented Reality, KI sowie fotorealistische digitale Zwillinge den Weg in die konkrete praktische Umsetzung ebnet. red