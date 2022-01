Sanner ernennt Amerika-Chef

Bensheim. Die Sanner-Gruppe, ein weltweit führender Anbieter hochwertiger, intelligenter Verpackungslösungen und Komponenten für die Medizintechnik, Diagnostik-, Pharma- und Healthcare-Industrie, hat Adrian Possumato zum President of Sanner of America ernannt.

Seit Dezember 2021 hat Adrian Possumato die neu geschaffene Position als Amerika-Chef inne. Er wird die Sanner Gruppe und deren Gesellschafter GHO Capital und Sanner Ventures bei der Beschleunigung der internationalen Wachstumspläne unterstützen, allen voran in den USA.

„Adrian Possumatos umfangreiche Erfahrung im globalen Markt für pharmazeutische und medizinische Trockenmittel, gepaart mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Präzisionsspritzguss und aktiven Verpackungslösungen unterstreicht unsere Position als Kompetenzzentrum. Unsere Kunden werden ihre Märkte künftig schneller erschließen können – und Sanner wird seinen globalen Fußabdruck weiter verstärken“, sagt Sanner CEO Hans-Willem van Vliet.

Possumato verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Healthcare-Branche, einschließlich aktiven Verpackungen mit Trockenmitteln. Er hatte bereits führende Positionen in Geschäfts- und Marktentwicklung sowie Unternehmensleitung inne. Bevor er zu Sanner wechselte, war Possumato als Berater für Medica Industrial Consulting LLC und als Vice President für Multisorb Technologies tätig, wo er insgesamt 20 Jahre beschäftigt war.

Adrian Possumato absolvierte ein Bachelorstudium in Biologie an der Universität Stockton und verfügt über umfassende Kenntnisse in der Produktentwicklung von Medikamenten und In-Vitro Diagnostika, heißt es abschließend. red