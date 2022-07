Rehkitz in Bensheim gerissen / Zeugen gesucht

Am Mittwoch (29.Juni), im Zeitraum zwischen 16 und 16.30 Uhr, sind im Bereich der Grillhütte am "Wambolder Sand" in Bensheim vermutlich durch einen freilaufenden Hund zwei Rehkitze gehetzt und eines der Tiere getötet worden, wie die Polizei berichtet.

© Symbolbild dpa