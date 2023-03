Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Grundschulbetreuung Pakt für den Nachmittag wird in Bensheim teurer

Die Gebühren für den Pakt für den Nachmittag steigen an drei Bensheimer Grundschule: An der Carl-Orff-Schule in Fehlheim sowie der Schillerschule und Schlossbergschule wird es ab 1. August teurer.