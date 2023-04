Ostereiersuche in Wilmshausen

Wilmshausen. Blauer Himmel, grüne Wiesen. So schön kann ein Osterfeiertag im Freien sein. Und so schön war er in diesem Jahre vielerorts. Auch in Wilmshausen. Ein Hauch von Frühling lag in der Luft und der Kultur- und Verschönerungsverein des Bensheimer Stadtteils hatte passenderweise für Ostermontag auf den Dorfplatz eingeladen, ein Willkommen, dem Besucher aus dem Ort und der Umgebung folgten.

Gemütliches Beisammensein war angesagt. Was für Erwachsene vor allem plaudern in geselliger Runde und für Kinder gemeinsames Spielen bedeutet. Es war Günther Probst (auf dem Foto hinten), der manches für die Kleinen in petto hatte und so für reichlich Spaß und Abwechslung sorgte. Zu Gast war auch ein großer Osterhase, Nadja Hinlang hatte sich das Kostüm übergestreift. Vereinsvorsitzende Anja Germann (auf dem Foto hinten) zeigte sich zufrieden mit dem Nachmittag.

Langsam aber sicher, das ihre Bilanz, laufe das Vereinsleben nach der coronabedingten Pause wieder an. Aber, auch das gehörte zur aktuellen Standortbestimmung, es sei bei ihrem Verein wie bei vielen Vereinen immer schwieriger, Verantwortliche und Helfer für die Angebote und Aufgaben zu finden.

Dennoch blickt sie zuversichtlich nach vorne, alsdann die Vorbereitungen für die Kerb im Sommer anstehen. thz/Bild: Thomas Zelinger