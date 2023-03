Oster-Malaktion für Kinder in Bensheim

Bensheim. Nach der erfolgreichen Premiere der Nikolaus-Aktion im vergangenen Dezember führt das Stadtmarketing zur Osterzeit in diesem Jahr zum ersten Mal eine Malaktion für Kinder durch. Kinder bis einschließlich acht Jahre können ab sofort österliche Malvorlagen in der Tourist-Information (Hauptstraße 53) abholen, diese zu Hause ausmalen und bis spätestens 25. März wieder in der Tourist-Information abgeben.

Vom 3. bis 8. April können sich die Kinder dann auf die Suche nach ihrem selbst gestalteten Ei machen: Diese hängen in den Schaufenstern aller teilnehmenden Geschäfte. Wer sein Ei gefunden hat, darf sich auf eine kleine Überraschung direkt im Laden freuen und sein Ei selbstverständlich wieder mit nach Hause nehmen.

Drei Sonderpreise

Auf www.bensheimerleben.de wird eine Liste veröffentlicht, die darüber informiert, in welchem Geschäft welches Ei hängt. Die drei schönsten Eier erhalten vom Stadtmarketing außerdem einen Sonderpreis.

Um an der Verleihung teilzunehmen, wird gebeten, bei Abholung der Malvorlagen die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in der Tourist-Information anzugeben.

Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht, die Anzahl der Eier ist begrenzt, schreibt die Stadt.

Aktuelle Öffnungszeiten der Tourist-Information: Montag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag: 10 bis 13 und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 13 und 14 bis 16.30 Uhr, Freitag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag 9.30 bis 12 Uhr. ps