Bensheim. Der Neujahrsempfang der Bürgerhilfe Bensheim findet in diesem Jahr wieder statt – und zwar am kommenden Freitag (20.) ab 17 Uhr in der TSV-Gaststätte Weiherhaus, Ecke Saarstraße/Berliner Ring.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand stellt die Bürgerhilfe ihr das Halbjahresprogramm für 2023 vor, das auch einige Neuerungen aufweisen wird, darauf weist der Vorsitzende, Franz Apfel, hin.

Danach dient der Neujahrsempfang dem geselligen Beisammensein und dem Kennenlernen der Mitglieder untereinander.

An der Arbeit der Bürgerhilfe Bensheim interessierte Gäste sind ebenfalls willkommen. Für das leibliche Wohl während der Versammlung ist gesorgt. red