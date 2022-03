Neue Leitung für die Kita der Stephanusgemeinde in Bensheim

Bensheim. Zum 1. März wechselte die Leitung der Kita der Stephanusgemeinde. Nicola Beecken, die dreieinhalb Jahre die Leitung der Kita innehatte, wurde im Gottesdienst verabschiedet. Pfarrerin Almut Gallmeier dankte ihr im Namen des Kirchenvorstands herzlich für die geleistete Arbeit in schwierigen Zeiten.

Herausforderungen gemeistert

Ein langwieriger Wasserschaden und die Corona-Pandemie waren Herausforderungen, denen Nicola Beecken in den letzten Jahren mit großem Einsatz und kreativer Stärke begegnete.

Mit Hilfe des Teams der Erzieherinnen gelang es ihr, die gute pädagogische Arbeit weiterzuführen und die Eltern in dieser anspruchsvollen Zeit so gut es ging zu unterstützen, so Pfarrerin Gallmeier.

Nun wird sie sich beruflich neu orientieren. Für die kommende Zeit wurde ihr von Pfarrerin Gallmeier und Katja Boeddinghaus als der Vorsitzenden des Kita-Ausschusses der Stephanusgemeinde ein Segen zugesprochen.

Als neuer Leiter wurde anschließend Tom Schmies herzlich willkommen geheißen. Pfarrerin Silke Bienhaus, stellvertretende Dekanin und Vorsitzende des Trägervorstands der GÜT Bergstraße (Gemeindeübergreifende Trägerschaft), übernahm die Einführung und Verpflichtung von ihm in seinen Dienst.

Außerdem wurde Sandra Held als neue Erzieherin der Kita begrüßt. Schmies und Held wurde ebenfalls ein Segen für ihre neue Aufgabe in der Kita zugesprochen.

Im Anschluss daran fand bei Sonnenschein ein Empfang auf dem Kirchplatz der evangelischen Stephanusgemeinde statt, bei dem die Gemeindeglieder sich von Nicola Beecken persönlich verabschieden und Tom Schmies und Sandra Held in ersten Gesprächen kennenlernen konnten. red