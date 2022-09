Neue Kurse in Kinder-Yoga

Bensheim. Der TV Bensheim bietet neue Kinder-Yoga-Stunden an. Diese beginnen am Donnerstag, 15. September. Durch bildhafte Fantasiereisen begeben sich die Kinder in Yoga-Haltungen (Asanas) und verkörpern so Tiere, Pflanzen und Naturphänomene.

Dabei nehmen sie sich und ihren Atem bewusst wahr. Yoga wirkt positiv auf Körper, Geist und Seele und macht Spaß. Die Kinder-Yoga-Stunden finden immer donnerstags zu folgenden Zeiten statt:

Kinder von sechs bis acht Jahren von 16 bis 17 Uhr, Kinder von neun bis zwölf Jahren von 17 bis 18 Uhr, jeweils im Gymnastikraum im Weiherhausstadion, Dammstraße 122. Eine eigene Yoga-Matte und eine Decke müssen mitgebracht werden. Nichtmitglieder können eine Zehner-Karte kaufen.

Informationen und Anmeldung bei Antje Weinke, E-Mail-Adresse turnen@tv-bensheim.de. red