Bensheim. Für Donnerstag (7.) ab 14.30 Uhr lädt der Awo-Ortsverein wieder zu einem gemütlichen Nachmittag in das Sozialzentrum in der Eifelstraße ein. Bei Kaffee und Kuchen gibt es musikalische Untermalung mit Melodien für Jung und Alt. Gleichzeitig weist die Awo auf ihren nächsten Ausflug hin. Dieser wird am 14. Juli nach Limburg führen. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Infos unter Tel. 06251/61806 oder 01590/5872471 oder E-Mail: UrsulaManich@aol.com. red

