Mit der Awo Auerbach durch den Sommer

Auerbach. Für die Sommermonate Juli und August hat die Awo Auerbach fünf Termine vorgesehen. Los geht es am Freitag, 8. Juli, ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark mit einem Seniorenkaffee. Dieser Nachmittag steht unter dem Motto „Spaß mit Bingo“.

Um dem Titel gerecht zu werden, hat sich die Awo ein original Bingo-Gerät angeschafft, das an diesem Nachmittag Premiere hat. Wie bei jedem Glücksspiel warten auch hier auf die Teilnehmer kleine Überraschungen und Präsente. Die Liebhaber gepflegter Tanzunterhaltung sind für Sonntag, 17. Juli, ab 15 Uhr ins Bürgerhaus Kronepark eingeladen. Dann sorgt Alleinunterhalter Gerald Schneider im Tanzcafé für Junggebliebene mit Livemusik für den richtigen Ton. Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke gibt es wie immer zu zivilen Preisen.

Der alljährliche Familienausflug der Awo führt am Dienstag, 26. Juli, in den Hessenpark im Taunus. Hierzu sind insbesondere Enkelkinder der üblichen Fahrtenteilnehmer traditionell kostenfrei eingeladen. Abgerundet wird der Tag mit einem Abstecher nach Bad Homburg. Auskunft gibt es bei Horst Knop, Telefon 06251/74887.

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich seit Jahren das Grillfest in der Kleingartenanlage Schlossblick am Berliner Ring. So werden am Freitag, 5. August, um 14.30 Uhr viele Gäste den lauschigen Platz im Zentrum der Anlage bevölkern, um es sich bei Steaks, Bratwurst und Kartoffelsalat sowie gekühlten Getränken gutgehen zu lassen. Die Anmeldung, die wegen der Materialbestellung unbedingt erforderlich ist, liegt bei allen Awo- Veranstaltungen im Juli aus.

Eine im Januar wegen Corona ausgefallene Tagesfahrt nach Mainz wird am Dienstag, 9. August, nachgeholt. Jetzt aber mit einem ganz besonderen Programmverlauf. Zunächst führt der Weg zum ZDF. Dort steht zuerst eine eineinhalbstündige Führung auf dem Programm. Ihr folgt das Mittagessen im Casino des Senders. Um dem sommerlichen Wetter gerecht zu werden, findet an Stelle einer Stadtführung oder Besichtigung eine Schifffahrt mit Start in Bingen und Ziel wieder in Mainz statt. Alternativ ist ein vierstündiger Bummel durch Mainz in Selbstgestaltung möglich. Die Rückfahrt erfolgt um 18.30 Uhr nach Ankunft des Schiffes. Nähere Details gibt es zeitnah zum Reisetermin.

Das nächste Tanzcafé für Junggebliebene hat wieder am 11. September geöffnet. kn