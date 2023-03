Musik von Europas Straßen und Plätzen im PiPaPo-Keller

„Lasst uns noch mehr Frauen-Power zeigen!“ Mit diesem Appell der Bürgermeisterin endete die diesjährige Veranstaltung der Stadt Bensheim zum Weltfrauentag am 8. März, bei der der PiPaPo-Keller am Mittwochabend sehr, sehr voll war. Christine Klein wies darauf hin, dass in Hinblick auf die Frauenrechte zwar schon sehr viel erreicht sei, doch bleibe nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen

