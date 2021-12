Mia spendet für das Frauenhaus

Bensheim. „Es wäre so schön, wenn jedes Kind ein schönes Weihnachtsfest hätte“, sagte die zehnjährige Mia Walter aus Lorsch zu ihrer Mutter und die Idee war geboren. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr einen Benefizbasar für einen sozialen Zweck organisiert hatte, wollte das Mädchen mit ihrer Mutter an diesem Weihnachtsfest etwas für Kinder tun, denen es nicht so gut geht wie ihr selbst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 28. November, dem ersten Adventssonntag, hatte Mia mit ihrer Mutter auf den Parkplatz ihres Hauses in der Lorscher Oberstraße einen kleinen Benefiz-Kunsthandwerkermarkt veranstaltet. In den zwei Monaten zuvor hatte Mia – unterstützt von ihrer Mutter – fast jede freie Minute genäht und gebastelt. „Die Nähmaschine hatte ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht“, antwortet Mia auf die Frage, wie denn ein zehnjähriges Mädchen auf die Idee kommt, Kissen, Stoffherzen, Weihnachtsschmuck oder Schlüsselanhänger zu nähen und zu basteln. Insgesamt 390 Euro konnte Mia durch den Verkauf erlösen.

Kurz vor Weihnachten fuhr Mia mit ihrer Mutter nach Bensheim. Im Frauenhaus überreichte sie nicht nur das Geld an die Vorsitzende des Frauenhaus Bergstraße, Martina Evertz, sie hatte auch Spielzeug mitgebracht.

Mit dem Playmobil-Hotel, mit dem sie selbst so gern gespielt hat, können jetzt Kinder spielen, die mit ihrer Mutter im Frauenhaus Schutz gesucht haben. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2