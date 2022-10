Mentalmagier Friedrich im Parktheater

Bensheim. Nicolai Friedrich bringt in seinem Live-Programm „Magie ganz nah – mit Stil, Charme und Methode“ erstmals die Highlights aus seiner Show „Magie ganz nah“ auf die größeren Bühnen. Dies war der Titel seines Programmes, mit dem der Mentalmagier und Zauberkünstler in rund 150 Shows in einem eigens für ihn konzipierten Zelt in Frankfurt auftrat.

Am Mittwoch, 2. November, verzaubert der charmante Hesse das Parktheater in Bensheim mit einer Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. Gepaart mit weiteren Highlights aus „Magie – mit Stil, Charme und Methode“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Stellen sowie online unter www.s-promotion.de erhältlich.

Lottozahlen und Getränkewunsch

Nicolai Friedrich tritt am 2. November im Parktheater auf. © Salar Baygan

„Wenn er gelassen erklärt, dass das Unmögliche nur deshalb unmöglich ist, weil wir es nicht für möglich halten, ist man dennoch geneigt, an echte Magie zu glauben“, heißt es in einer Ankündigung.

Wie sonst gelingt es ihm, Lottozahlen vorherzusagen oder sämtliche Getränkewünsche des Publikums in Sekundenschnelle zu erfüllen? Piña Colada, Jägermeister, Champagner, Kakao, heißer Kaffee sowie eine Maß Bier – alles aus einem Cocktail-Shaker serviert. Immer wieder werden Zuschauer durch Zufallsgeneratoren ausgewählt. Und dennoch weiß Nicolai Friedrich die erstaunlichsten Dinge seines Gegenübers: Namen, Sternzeichen, PIN-Nummern – nichts scheint unmöglich. red