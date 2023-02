„Malerei im Dialog“ im Auerbacher Fürstenlager

Auerbach. Die Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ im Kur- und Verkehrsverein Auerbach eröffnet die diesjährige Ausstellungsreihe mit Arbeiten der Künstlerinnen Hanna Stross und Astrid Tegebauer.

Unter dem Titel „Malerei im Dialog“ werden unter anderem Aquarelle – abstrakt mit kräftigem Pinselstrich – und einige Modezeichnungen in den Räumen des Damenbaus gezeigt.

Parallelen und Gegensätze

In der Ankündigung heißt es: „Beide Künstlerinnen haben sich mit der Mode in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts befasst, die eine wollte Modezeichnerin werden, die andere konnte Mode- und Gebrauchsgrafik an der Meisterschule für Mode in München studieren. Sowohl für Hanna Stross als auch für Astrid Tegebauer trifft die Aussage zu, dass die malerischen Arbeitsweisen mit der Zeit gewachsen sind – eine Ausstellung mit Parallelen und Gegensätzen.“

Vernissage ist am Sonntag 12. Februar, um 11 Uhr, im Damenbau des Auerbacher Fürstenlagers. red