Krimi-Autorin im Walderdorffer Hof in Bensheim

Bensheim. Wer es nicht zur Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse geschafft hat, wird am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr die Gelegenheit haben, Silke Ziegler live zu erleben. Die bekannte Krimiautorin liest aus ihrem Kriminalroman „Im Angesicht der Wahrheit“. Hierzu lädt der deutsch-französische Freundeskreis Bensheim – Beaune ein. Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Die Idee zu ihrem ersten Roman „Tödlicher Verrat“ kam ihr in einem Familienurlaub in Südfrankreich. Ihre Liebe zu dieser Region prägt Zieglers Frankreichkrimis, sei es das kleine idyllische Hotel, welches zu „Im Angesicht der Wahrheit“ inspirierte oder sei es das Ferienhaus, das einfach nur zum Träumen in „Im Licht der Erinnerung“ verführt. Südfrankreich ist sie auch in der Roman-Trilogie „Die Frauen von der Purpurküste“ treu geblieben.

Mit „Die Nacht der tausend Lichter“ und „Stille Sünden“ hat sich Silke Ziegler einen weiteren Traum erfüllt, eine Krimi-Reihe, in dem die Handlungen in ihrer Heimatstadt Weinheim angesiedelt sind. „Zerbrochene Träume – Ein Fall für Sina Engel“, der dritte Fall der Weinheimer Hauptkommissarin kommt im Februar 2022 auf den Markt.

Die Lesung findet im Veranstaltungsraum von Oald Bensem im Walderdorffer Hof, Obergasse 30, statt. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2 G-Regel. Der Freundeskreis bittet um Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: bribeli@gmx.de. red

