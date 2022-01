Knapp 400 Impfungen in Auerbach verabreicht

Auerbach. Daumen hoch, es läuft prima. Erneut hatte der Verein Wir sind Bergstraße in dieser Woche eine Corona-Impfaktion im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach organisiert. Und diesmal war das Interesse noch größer als schon bei einer ebensolchen Aktion einige Tage zuvor an gleicher Stelle. Vierhundert Impfdosen waren vorab geordert, weitere konnten auf die Schnelle abgerufen werden. Und schon zur Halbzeit, als ein Teil des Teams sich zum Foto formierte, war weit mehr als die Hälfte des Impfstoffs verimpft. Der Termin war, das der Tenor der Zwischenbilanz, ein enormer Erfolg. Es ist ein Netzwerk von Bergsträßer Ärzten und ein Netzwerk rund um den Verein sowie natürlich viele Vereinsmitglieder selbst gewesen, die die Aktion ermöglicht haben. Geimpft wurden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Federführend organisiert hatten die Stunden die Vereinsvorsitzende Bianca Scholz und stellvertretende Vorsitzende Annalena Homa. Und die zeigten sich sehr erfreut über den großen Zuspruch Impfwilliger aus der gesamten Region sowie die große Unterstützung, Ärzte, Medizinisch-technische Assistenten, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie viel Helfer waren auf den Beinen.

Erst und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen wurden im Bürgerhaus an sechs Impfstationen vorgenommen. Und sollte im kommenden Jahr weiterer Bedarf an Impfterminen bestehen, würde der Verein gegebenenfalls darüber nachdenken, eine weitere Aktion zu organisieren. Dass die Stadt hinter dem jüngsten Impfangebot stand, das Bürgerhaus kostenfrei zur Verfügung gestellt und vorbereitet hat, fand bei der Vereinsspitze Dank und Anerkennung.

Der Verein Wir sind Bergstraße, der sich den Slogan „Wir sind füreinander stark!“ zum Motto gemacht hat, hat sich im ersten Corona-Lockdown formiert. Anfangs war es die großangelegte ehrenamtliche Fertigung von Stoffmasken, die das Vereinswirken bestimmte, daraus ist eine Initiative erwachsen, die, wie es bei der Impfaktion zu erleben war, an vielen Stellen helfen kann. thz

